Basket, Eurolega: Highlights: Panathinaikos Opap Atene-AX Armani Exchange Milano 86-83 OT

BASKET, EUROLEGA - La volata per il quarto posto dell'AX Armani Exchange Milano frena bruscamente nella trasferta di Atene: l'Olimpia tocca il +20 nel secondo periodo (22-42) ma subisce la violenta rimonta avversaria nella ripresa e cede 86-83 in overtime. Milano scivola a 20-13 in classifica e scala momentaneamente in quinta piazza in attesa della partita del Fenerbahçe di domani sera.

00:02:19, un' ora fa