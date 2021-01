Basket

Basket, Eurolega: Highlights: Panathinaikos OPAP Atene-LDLC ASVEL Villeurbanne 88-71

Il Panathinaikos Atene spezza una striscia negativa di tre sconfitte consecutive e risale al quartultimo posto in classifica, spinto dai 33 punti di Nemanja Nedovic e dai 18 di Georgios Papagiannis (career-high). Per l'Asvel, al quarto ko in fila, non servono i 15 punti di Norris Cole.

00:02:19, 0 Visualizzazioni, 19 minuti fa