Basket Eurolega, highlights: Real Madrid-Anadolu Efes 82-76

Un'altra partita incredibile al Wizink Center col Real Madrid che si impone anche in gara 4 per 82-76 contro l'Anadolu Efes e pareggia la serie sul 2-2, forzando così alla "bella" martedì ad Istanbul. Come in gara 3 la squadra di Ergin Ataman si spegne clamorosamente nel finale, le viene il "braccino" del tennista, e il gruppo di Pablo Laso zeppo di vecchi "volponi" la ribalta.

00:02:19, 12 minuti fa