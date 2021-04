Basket

Basket, Eurolega: Highlights: Real Madrid-Anadolu Efes Istanbul 80-76

BASKET, EUROLEGA - Il Real Madrid resta miracolosamente in vita nella serie playoff contro l'Anadolu Efes Istanbul vincendo gara-3 80-76 grazie a un parziale di 19-2 piazzato negli ultimi cinque minuti. Sergio Llull trascina la squadra spagnola con 20 punti in uscita dalla panchina, all'Efes non basta la serata mostruosa di Vasilije Micic, autore di 29 punti e 6 assist.

00:04:00, 27 minuti fa