Basket Eurolega, highlights: Real Madrid-Baskonia 64-84

Colpaccio del Baskonia che si impone con una prova di forza sul campo del Real Madrid, 84-64, nel Round 24 di Eurolega. La squadra di Dusko Ivanovic centra il secondo successo in fila, l'undicesimo in stagione, soprattutto interrompe una striscia di quattro ko in trasferta.

00:02:19, 1 Visualizzazioni, 36 minuti fa