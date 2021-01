Basket

Basket, Eurolega: Highlights: Real Madrid-Panathinaikos Opap Atene 76-66

Il Real Madrid si rimette in marcia dopo un periodo negativo (1-3 nelle quattro gare precedenti) superando il Panathinaikos Atene 76-66. Gara decisa già nel primo tempo (49-27), ma il Pana ha la forza per rimontare anche fino al -5. Doppio career-high per il Real Madrid: Gabriel Deck segna 20 punti, Carlos Alocén 13.

00:02:19, 0 Visualizzazioni, un' ora fa