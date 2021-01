Basket, Eurolega: Highlights: Real Madrid-Stella Rossa mts Belgrado 77-79

Basket

Il Real Madrid (13-7) incassa la seconda sconfitta interna consecutiva dopo quella con Milano cadendo per 79-77 contro la Stella Rossa mts Belgrado (7-13) nel recupero della 19esima giornata, non disputata per la tempesta di neve che aveva colpito la capitale spagnola. Corey Walden guida la formazione serba con 18 punti, al Real non servono gli 11 di Rudy Fernandez, infortunatosi nel finale.

