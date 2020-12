Basket

Basket Eurolega, highlights: Real Madrid-Zenit 79-72

Si ferma a Madrid l'imbattibilità esterna dello Zenit San Pietroburgo che, dopo sei successi di fila lontano da casa, perde 79-72 contro il Real nel Round 13 di Eurolega. Per la squadra di Pablo Laso si tratta della seconda vittoria consecutiva, la settima in otto partite: decisivo il parziale di 20-3 in avvio di terzo quarto per andare sul +22.

00:02:20, 44 Visualizzazioni, Ieri A 23:26