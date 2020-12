Basket

Basket Eurolega, highlights: Stella Rossa-Alba Berlino 84-90 d1ts

Quarta vittoria di fila contro la Stella Rossa e seconda consecutiva a Belgrado per l'Alba Berlino che si impone in rimonta e dopo un overtime 90-84 nel Round 14. La squadra di Aito prosegue nel suo grande momento di forma come dimostrano i tre successi consecutivi, due in trasferta, e i quattro nelle ultime cinque uscite.

00:02:16, 0 Visualizzazioni, 12 minuti fa