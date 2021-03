Basket

Basket Eurolega, highlights: Stella Rossa-Bayern 76-78

Colpo esterno del Bayern Monaco che vince in volata a Belgrado ed è al quarto posto solitario in classifica con 17-10 davanti a Zenit ed Efes. Settimo ko consecutivo invece per la Stella Rossa che prosegue nella sua crisi infinita.

