Basket, Eurolega, highlights: Stella Rossa-Maccabi Tel Aviv 76-64

Successo in rimonta per la Stella Rossa di Belgrado, che fa valere le doti balistiche dei suoi esterni e supera il Maccabi Playtika Tel Aviv (76-64). La squadra di coach Sfairopoulos crolla letteralmente nella ripresa, mentre Jordan Loyd (21 e 7 rimbalzi) non perdona, trascinando i biancorossi al successo.

00:03:26, un' ora fa