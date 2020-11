Basket

Basket Eurolega, highlights: Stella Rossa-Real Madrid 67-73

Prosegue la risalita del Real Madrid che vince 73-67 a Belgrado contro la Stella Rossa nel Round 8 e conquista il terzo successo di fila portado il bilancio in parità, 4-4. Per il blancos è anche la terza vittoria in fila a Belgrado, la città dove nel 2018 vinse l'ultima Eurolega targata Luka Doncic.

00:02:20, 9 Visualizzazioni, un' ora fa