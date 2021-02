Basket

Basket Eurolega, highlights: Stella Rossa-Zenit 75-76

Battaglia vera a Belgrado dove lo Zenit San Pietroburgo si impone in volata contro la Stella Rossa, 76-75, nel Round 25 di Eurolega. La squadra di Xavi Pascual, reduce da tre sconfitte di fila, ritrova il successo dopo la pausa, aggiorna il proprio record a 14-9 e si rilancia in vista della fase conclusiva della regular season dove farà di tutto per tenersi stretta il posto nei playoff.

00:02:18, 1 Visualizzazioni, un' ora fa