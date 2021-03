Basket

Basket, Eurolega: Highlights: TD Systems Baskonia Vitoria-FC Bayern Monaco 78-71

Il Baskonia torna al successo e aggancia lo Zalgiris Kaunas al nono posto in classifica (15-14) tenendo vive le speranze di rientrare nella volata playoff. Achille Polonara realizza 15 punti, così come Tonye Jekiri e Rokas Giedraitis. Al Bayern (18-11), scivolato al quinto posto, non basta un super Jalen Reynolds da 18 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.

