Basket

Basket, Eurolega: Highlights: TD Systems Baskonia Vitoria-Valencia Basket 71-70

Spinto da una grande prestazione di Achille Polonara (18 punti, 7 rimbalzi e tripla decisiva a due minuti dalla sirena), il Baskonia si aggiudica il derby spagnolo con Valencia per 71-70 in volata e riporta il proprio record in parità (8-8), tornando al margine della zona playoff. Valencia scivola invece a 10-7, incassando la terza sconfitta nelle ultime 6 gare.

00:02:18, 0 Visualizzazioni, 15 minuti fa