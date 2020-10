Basket

Basket Eurolega, highlights: Valencia-Barcellona 66-71

Secondo successo in EuroLega per il Barcellona di coach Jasikevicius, nonostante l'assenza forzata di Nikola Mirotic e seppur maturato con non poche difficoltà nella sfida contro una delle rivelazioni iniziali del torneo, il Valencia. MVP Smits (15 punti con 6/6 su azione e 7 rimbalzi), mentre Calathes chiude con 14 e 5 assist.

