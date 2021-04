Basket

Basket, Eurolega: Highlights: Valencia Basket-TD Systems Baskonia Vitoria 86-81

Valencia si aggiudica lo scontro diretto per la volata playoff dell'ultima giornata e sale all'ottavo posto in classifica, ma saranno decisive le ultime due partite dello Zenit per stilare la griglia definitiva dei playoff. Derrick Williams è top-scorer dei Taronja con 16 punti, per Baskonia non servono i 19 di Pierria Henry e i 16 con 6 rimbalzi del nostro Achille Polonara.

00:02:19, un' ora fa