Basket

Basket Eurolega, highlights: Valencia-Bayern Monaco 83-76

Non sono mancati i colpi di scena a La Fonteta dove Valencia supera 83-76 il Bayern Monaco nel Round 31 di Eurolega in un match fatto di parziali e contro parziali. La squadra di Jaume Ponsarnau fa e disfa ma riesce a centrare la terza vittoria di fila, sale a 17-14 di record ed è in piena corsa per entrare nella griglia playoff.

00:02:20, un' ora fa