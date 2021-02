Basket

Basket, Eurolega, highlights: Valencia-CSKA Mosca 105-103 d.2.t.s.

Partita incredibile e combattutissima, quella che va in scena a La Fonteta tra Valencia Basket e CSKA Mosca. Vincono i padroni di casa (105-103), ma solo dopo 2 tempi supplementari. Career-highs eguagliati per Nikola Kalinic (22) e Klemen Prepelic (22). Nuova miglior prova personale in EuroLega per Mike James (37, con anche 7 assist).

00:02:18, 1 Visualizzazioni, un' ora fa