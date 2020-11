Basket

Basket Eurolega, highlights: Valencia-Maccabi 82-80

Finale thrilling a La Fonteta dove Valencia vince in rimonta e in volata 82-80 contro il Maccabi Tel Aviv nel Round 10. Seconda vittoria in una settimana, sesta complessiva per la squadra di Ponsarnau che conquista un successo quasi insperato per come si era messo il match.

