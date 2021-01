Basket

Basket, Eurolega, highlights: Valencia-Stella Rossa 91-71

Il Valencia Basket Club supera con autorità la Stella Rossa MTS Belgrado (91-71) e interrompe così una striscia di 3 k.o. consecutivi in EuroLega. Grande prova corale per la squadra allenata da coach Ponsarnau, con Nikola Kalinic capace di realizzare 14 punti e smazzare ben 7 assist (career-high). Agli ospiti non bastano i 21 punti di Johnny O'Bryant.

