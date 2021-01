Basket

Basket, Eurolega, highlights: Valencia-Zalgiris 78-79

Dopo un incredibile finale thrilling, lo Zalgiris Kaunas espugna la Fonteta, casa del Valencia Basket Club, e centra così il 2° successo consecutivo in EuroLega (l'8° nelle ultime 10 partite). Doppia-doppia per Joffrey Lauvergne (13 e 12 rimbalzi), ma canestro decisivo di Marius Grigonis a meno di 3'' dalla sirena. Al Valencia non bastano Klemen Prepelic (18) e Louis Labeyrie (17).

