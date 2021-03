Basket

Basket, Eurolega, highlights: Zalgiris-Alba Berlino 96-86

Successo in rimonta per lo Zalgiris Kaunas, che supera l'Alba Berlino (96-86) e tiene vive le speranze di qualificazione ai Playoffs. Il club lituano deve ringraziare le perfette prove balistiche di Lukas Lekavicius (5/5 da 3) e Karolis Lukosiunas (4/4), ma anche il gran lavoro nei pitturati di Martinas Geben. Agli ospiti non bastano Marcus Eriksson (19) e Jayson Granger (15).

00:03:49, 2 ore fa