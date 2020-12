Basket

Basket Eurolega, highlights: Zalgiris-Barcellona 62-73

Dolce ritorno a casa per Sarunas Jasikevicius che guida il suo Barcellona al successo 73-62 alla Zalgirio Arena contro lo Zalgiris Kaunas. I blaugrana riscattano immediatamente il ko di Villeurbane e poi quello in Liga contro Valencia vincendo in Lituania e riportandosi in vetta alla classifica alla pari del CSKA Mosca.

00:02:18, 0 Visualizzazioni, 15 minuti fa