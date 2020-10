Basket

Basket Eurolega, highlights: Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes 89-73

Lo Zalgiris Kaunas non si ferma più: quarta partita e quarta vittoria per la formazione di Martin Schiller! L'ultima vittima dei biancoverdi è l'Anadolu Efes che cade 89-73 alla Zalgirio Arena, gremita con oltre 5mila spettatori pur in tempo di Coronavirus.

00:02:19, 13 Visualizzazioni, 2 ore fa