Basket

Basket Eurolega, highlights: Zalgiris Kaunas-Baskonia 92-73

Seconda vittoria di fila e secondo successo stagionale in casa per lo Zalgiris Kaunas che piega il Baskonia, al secondo ko consecutivo. La formazione lituana pare essersi messa alle spalle il periodo nero con 6 sconfitte in serie, e si gode una serata storica con 18 triple a segno. Per gli ospiti 9 punti e 7 rimbalzi di Achille Polonara.

00:02:18, 0 Visualizzazioni, 42 minuti fa