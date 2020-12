Basket

Basket, Eurolega, highlights: Zalgiris Kaunas-Bayern Monaco 74-73

Sfida combattuta e tiratissima quella tra Zalgiris Kaunas e FC Bayern Monaco. La risolve il solito, meraviglioso, Marius Grigonis, col canestro della vittoria a 2 secondi dalla sirena dei tempi regolamentari. Per Grigonis 22 punti (7/10 da 2), per lo Zalgiris 4° successo consecutivo in EuroLega.

