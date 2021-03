Basket

Basket, Eurolega: Highlights: Zalgiris Kaunas-Maccabi Playtika Tel Aviv 81-88

Il Maccabi Tel Aviv spezza la tremenda maledizione stagionale dei finali persi in volata e sbanca Kaunas assottigliando le chanche dello Zalgiris di conquistare un posto nei playoff. Dragan Bender brilla con 16 punti (career-high) dalla panchina, seguito dai 13 di Chris Jones e dai 12 a testa per Scottie Wilbekin ed Elijah Bryant. Allo Zalgiris non servono i 24 di Nigel Hayes (career-high).

00:02:19, 34 minuti fa