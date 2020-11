Basket

Basket, Eurolega, highlights: Zalgiris-Real Madrid 90-93

Vittoria in rimonta per il Real Madrid, che espugna il parquet dello Zalgiris grazie a un Walter Tavares in grande spolvero. Il centro dei Blancos chiude con una doppia-doppia da 22 punti e 12 rimbalzi, così come Facundo Campazzo (19 punti, con 5 triple, e 10 assist).

00:02:19, 7 Visualizzazioni, un' ora fa