Basket Eurolega, highlights: Zalgiris-Stella Rossa 75-62

Dopo due sconfitte in fila in Spagna contro Baskonia e Barcellona, lo Zalgiris torna a Kaunas e torna al successo per 75-62 contro la Stella Rossa nel recupero del Round 24. La formazione di Martin Schiller, che aveva vinto già all'andata a Belgrado, si impone in rimonta da -13 e conquista la vittoria numero 14 in stagione (14-11) restando così in corsa per un posto nei playoff.

