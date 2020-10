Basket

Basket Eurolega, highlights: Zenit-Barcellona 74-70

In questo strano inizio di Eurolega a brillare è lo Zenit San Pietroburgo che, dopo la difficile scorsa stagione, inizia con due successi in altrettante gare. I russi, reduci dalla vittoria di Istanbul contro l'Anadolu Efes, fanno il bis contro un'altra corazzata come il Barcellona, arrivata in Russia senza coach Sarunas Jasikevicius fermato dal Covid.

