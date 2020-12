Basket

Basket Eurolega, highlights: Zenit-Bayern Monaco 79-75

Dopo tre sconfitte di fila in casa lo Zenit San Pietroburgo ritrova il sorriso fra le mura amiche battendo in rimonta il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, terzo in classifica. Per i bavaresi si ferma la striscia di due successi mentre la squadra di Xavi Pascual riscatta il ko di Madrid col Real e sale a 8-4 di record.

