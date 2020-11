Basket

Basket Eurolega, highlights: Zenit-Olympiacos 66-75

Colpo esterno dell'Olympiacos che si impone a San Pietroburgo per 75-66 contro lo Zenit e ritrova il successo dopo due sconfitte di fila. Ritorno in campo amaro invece per i russi che non giocavano dalle prime due gare per i diversi rinvii a causa delle positività al Covid.

