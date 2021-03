Basket

Basket, Eurolega: Highlights: Zenit San Pietroburgo-Alba Berlino 87-71

Con un maxi-parziale di 37-10 piazzato negli ultimi 15 minuti, lo Zenit San Pietroburgo rimonta dal -11 del terzo periodo e conquista una grande vittoria contro l'Alba Berlino, fondamentale per restare nella scia dell'Olimpia Milano in classifica. Kevin Pangos segna 19 punti con 7 assist, seguito dai 15 di Will Thomas e dai 14 di Mateusz Ponitka.

00:02:19, 02/03/2021 A 19:55