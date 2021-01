Basket

Basket Eurolega, highlights: Zenit-Zalgiris 77-65

La settimana in Russia non porta bene allo Zalgiris Kaunas che, dopo il ko di Mosca contro il CSKA, perde a San Pietroburgo con lo Zenit 77-65 nel Round 20 di Eurolega. Due stop di fila dopo sei successi per la formazione di Martin Schiller, ora a 11-9 di record, che sostanzialmente per la sfida nella ripresa, al primo vero strappo degli avversari.

00:02:19, 3 Visualizzazioni, un' ora fa