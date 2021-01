La storia è lunga, e sempre rimasta uguale, sin da quando, 13 anni fa, sbarcava in Italia con la canotta di Veroli. Kyle Hines è sempre stato registrato nel ruolo di centro in ogni squadra di cui ha indossato la maglia, ma, in realtà, sarebbe più adatto inserirlo in una categoria tutta sua, senza limiti di posizione in campo. Nel successo corsaro a Berlino che ri-proietta Milano nella Top 4 del campionato con una striscia aperta di tre vittorie in fila (quattro lontano da casa), Hines è onnipresente. L'approccio della squadra, distratto e soft nella prima metà del quarto iniziale, cambia registro con il suo ingresso in campo. La difesa punge, stringe e soffoca, mentre l'attacco vola sulle continue giocate in short-roll che lo rendono padrone di un'area abbandonata dall'Alba con una frequenza tanto assidua quanto sorprendente e sanguinosa. Da lì, Hines può far tutto. Andare a canestro (13 punti, seconda miglior prestazione stagionale) o smazzare assist per i tiratori appostati negli angoli (5, season-high). Perché le triple, proprio come due giorni fa con Valencia, non smettono di fioccare: 15/30 nonostante lo stentato 1/5 dei primi 10 minuti, una scarica letale e insostenibile per qualsiasi squadra anche a questo livello.