Basket, Eurolega: Hines: "Giocare in Europa è una grande opportunità, mi ha formato come persona"

Kyle Hines, centro dell'AX Armani Exchange Milano e quattro volte campione d'Europa con Olympiacos Pireo e CSKA Mosca, riassume la sua lunga esperienza all'estero, in cui si è formato come giocatore ma, soprattutto, come persona, sfruttando al massimo l'occasione di conoscere nuove città, Paesi, popoli e culture.

00:02:00, 4 Visualizzazioni, un' ora fa