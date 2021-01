Basket

Basket, Eurolega: Hollins ruba palla e si invola per la schiacciata

Tamponamento in piena regola tra Zenit e Zalgiris: Hollins vince lo "scontro" con Grigonis, ruba palla e si invola per la schiacciata in contropiede.

00:01:00, 4 Visualizzazioni, un' ora fa