Basket, Eurolega: Hunter vola e schiaccia sull'errore di Wilbekin

Doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi per Othello Hunter contro l'Olympiacos, sua ex squadra. Il pivot del Maccabi in questa situazione vola e corregge con una schiacciatona l'errore di Wilbekin.

