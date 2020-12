A cura di Davide Fumagalli . Seconda vittoria di fila, terza nelle ultime dieci gare per il Fenerbahce che ad Istanbul travolge l'Asvel Villeurbane, reduce da tre gare casalinghe e costretto all'undicesimo stop stagionale. L'avvio dei francesi è buono, con anche un +6 all'inizio del secondo periodo (17-23), ma poi i turchi ribaltano con Mahmutoglou, Pierre e Vesely, e vanno all'intervallo avanti 38-32; la differenza arriva nella ripresa, break di 15-4 per chiudere il terzo periodo a +17, e poi spallata decisiva nell'ultimo quarto dove la squadra di Kokoskov tocca anche il +23 (79-56). Sugli scudi Vesely e l'ultimo arrivato Guduric, 16 punti, bene anche Pierre e De Colo con 12; per l'Asvel 11 di Lighty e 10 di Cole. Prossimo turno, Round 18, dopo l'Epifania: Stella Rossa-Fenerbahce (7 gennaio) e Asvel-Anadolu Efes (8 gennaio).

Parte nel migliore dei modi il ritorno di Dejan Radonjic sulla panchina della Stella Rossa. Il club serbo supera infatti il Panathinaikos, giunto al 2° k.o. europeo consecutivo, e lo fa con una prova d’autorità, conducendo praticamente per tutta la gara e trovando spesso una grandissima fase di non possesso. Fondamentale l’apporto del backcourt biancorosso, con un Corey Walden sugli scudi (17 e 5 assist), ma anche l’ottimo impatto del neo arrivato Quino Colom (13 con 3/5 da 3). I Greens non danno mai l’impressione di poter completare i tentativi di rimonta, neanche in un finale in cui Ioannis Papapetrou (20) si conferma, ancora una volta, grandissimo giocatore. Lo 0-11 negli ultimi 2’ e 30’’ non è infatti decisivo, perché la squadra di coach Vovoras spreca due attacchi decisivi e concede i liberi che Dejan Davidovic manda a bersaglio per certificare la vittoria dei padroni di casa.