Basket

Basket, Eurolega: il Bayern mostra i muscoli con Thomas e Reynolds

Il Bayern Monaco si contraddistingue per la grande organizzazione datagli da coach Trinchieri e per l'atletismo dei suoi due lunghi americani, Malcolm Thomas e Jalen Reynolds: contro la Stella Rossa si fanno vedere con due splendide schiacciate destinate ad un posto in Top 10.

00:01:08, 1 Visualizzazioni, 20 minuti fa