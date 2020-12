Basket

Basket, Eurolega: il career high di Mike James, 36 punti al Khimki

Che notte per Mike James! L'ex stella di Milano sfiora una clamorosa tripla doppia chiudendo con 36 punti, il suo massimo in Eurolega, 9 rimbalzi e 10 assist (era a 20+8+6 nel primo tempo), più 8 falli subiti, 3 perse e 6 su 7 da tre, per un PIR di 51, il sesto nella storia della competizione al pari di Jaka Lakovic (è il record è di Tanoka Beard con 63 nel 2004).

