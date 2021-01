CSKA Mosca-Zalgiris Kaunas 83-73

Di Marco Arcari. Il CSKA Mosca tiene fede alla tradizione, confermando l’imbattibilità casalinga contro lo Zalgiris Kaunas nella storia dell’EuroLega moderna e centrando il 15° successo stagionale. Nikola Milutinov surclassa fin da subito Joffrey Lauvergne e dà punti di riferimento profondi e produttivi all’attacco dei padroni di casa; Darrun Hilliard lo supporta al meglio con ottimi arresto-e-tiro e così dopo 2’30’’ è già 8-0, con la panchina biancoverde costretta al timeout. Partito 0/6 al tiro, lo Zalgiris non ci mette molto a rimettersi sulla retta via, trascinato dai canestri di Tomas Walkup e dalle bombe dei lunghi, rientrando così a -1 (12-11). Mike James confeziona però un mini-break (6-0) e così al 10’ è +7 CSKA (18-11).

La squadra di coach Itoudis fatica da oltre l’arco, ma trova in Johannes Voigtmann uno splendido go-to-guy: 7 punti consecutivi e provvisorio massimo vantaggio per il club moscovita (25-14) al 14’. Le difficoltà al tiro pesante impediscono la fuga del CSKA, perché per il resto è un dominio moscovita sotto qualsiasi punto di vista. A rimbalzo non c’è gara, nel gioco in post manco a parlarne. Marius Grigonis si sblocca e prova a ricucire le distanze, ma Hilliard risponde con un 2/2 da 3 e a metà gara il tabellone segna 45-32. Le difficoltà della squadra allenata da Martin Schiller proseguono anche in apertura di ripresa, mentre Nikita Kurbanov (7 assist a fine gara) si conferma meraviglioso rifinitore e fa volare più volte la coppia Milutinov-Shengelia (52-34). Piano piano lo Zalgiris però rosicchia punti e ricuce lo strappo, anche perché l’attacco del CSKA non costruisce più ottimi tiri come in precedenza (60-52 a fine 3° quarto).

Gli ospiti rientrano fino a un solo possesso di distanza (60-57), con Paulius Jankunas che mette provvisoriamente la museruola a Shengelia e Nigel Hayes che diventa primo terminale offensivo biancoverde. Hilliard però non ci sta e di mano destra, lui che sarebbe mancino naturale, piazza i canestri che riportano a debita distanza i padroni di casa (68-57) al 34’ del match. La coppia Grigonis-Lekavicius segna le triple che mantengono comunque aperta la sfida fino a 2’ dalla sirena (75-67). Ovvero fino a quando Shengelia non decide di chiudere la gara con un 2+1 in faccia ad Augustine Rubit. Doppia-doppia per Milutinov (10 e 14 rimbalzi), ma buone prove individuali anche di James (21 e 5 assist), Shengelia (18 e 7 rimbalzi) e Hilliard (17). Grigonis (16) e Walkup (14) i migliori tra le file dello Zalgiris.

CSKA : Bolomboy, Khomenko, James 21, Hilliard 17, Ukhov, Antonov 2, Strelnieks 2, Voigtmann 11, Shengelia 18, Milutinov 10, Kurbanov 2, Shashkov n.e. All. Itoudis.

: Bolomboy, Khomenko, James 21, Hilliard 17, Ukhov, Antonov 2, Strelnieks 2, Voigtmann 11, Shengelia 18, Milutinov 10, Kurbanov 2, Shashkov n.e. All. Itoudis. Zalgiris: Walkup 14, Blazevic n.e., Lekavicius 11, Hayes 11, Jankunas 2, Lukosiunas n.e., Milaknis 5, Geben 1, Rubit 4, Jokubaitis 5, Grigonis 16, Lauvergne 4. All. Schiller.

FC Bayern Monaco-Zenit S. Pietroburgo 82-80

Bayern : Baldwin 17, Seeley 14, Lucic 15, Gist 5, Radosevic 4; Weiler-Babb 3, Reynolds 15, Zipser 9, Johnson. N.e.: Flaccadori, Grant, George. All.: Trinchieri.

: Baldwin 17, Seeley 14, Lucic 15, Gist 5, Radosevic 4; Weiler-Babb 3, Reynolds 15, Zipser 9, Johnson. N.e.: Flaccadori, Grant, George. All.: Trinchieri. Zenit: Pangos 17, Hollins 4, Ponitka 14, Thomas, Gudaitis 22; Rivers 3, Fridzon, Baron 8, Pushkov 1, Zubkov 11. N.e.: Trushkin, Zakharov. All.: Pascual.

Panathinaikos OPAP Atene-LDLC ASVEL Villeurbanne 88-71

Di Daniele Fantini. In attesa dell'arrivo di Oded Kattash sulla panchina, il Panathinaikos si gode un brodino caldo che spezza una striscia di tre sconfitte consecutive con annessa risalita al quartultimo posto in classifica (6-12). Il match tra grandi deluse di questa prima metà di stagione (l'Asvel resta penultimo, 5-13, con 4 ko in fila) regala, quasi contro pronostico, una partita godibilissima per tre quarti, giocata su ritmi alti e votata all'attacco in modo quasi inusuale per due squadre che, finora, hanno fatto della fisicità e dell'intensità i propri punti di forza.

Con il traghettatore Kostas Charalampidis, il Panathinaikos gioca, se possibile, un basket ancor più centrato sul talento offensivo di Nemanja Nedovic e l'asse con Georgios Papagiannis, ed entrambi rispondono con una serata extra-lusso. Dopo aver aggiornato il proprio career-high con l'exploit da 39 punti contro il Maccabi una ventina di giorni fa, Nedovic replica infilandone altri 33 con 6 assist (31 dei quali nei soli primi tre periodi), frutto di una serata quasi magica al tiro (6/7 da due e 5/10 dall'arco). Papagiannis, invece, vince il duello tra centri di peso con Moustapha Fall e si fa trovare con continuità al ferro per chiudere una lunga serie di giocate in alley-oop su pick'n'roll: chiuderà con 18 punti (career-high) e 8/10 dal campo, tutte schiacciate. In assenza di Ioannis Papapetrou è fondamentale anche il lavoro di collante di Kostas Mitoglou (11 punti, 9 rimbalzi), salito di colpi in maniera netta nella ripresa, quando il Pana stringe le maglie difensive piazzando il break decisivo nel terzo periodo.

L'Asvel, nonostante una partenza frizzante con cui sembra poter incanalare la partita sui propri binari, si schianta contro un parzialone negativo di 18-2 che permette al Pana di mettere la testa avanti al termine del primo periodo (25-21) e di controllare la partita, seppur con molti scossoni, fino alla coltellata decisiva piazzata a cavallo dei due quarti finali. Norris Cole, partito fortissimo, esaurisce la propria vena realizzativa nella ripresa (15 punti sporcati da un modesto 6/17 dal campo), mentre Moustapha Fall (10 punti, 9 rimbalzi), interessante in avvio, si rivela incapace di schermare le giocate in pick'n'roll coinvolgenti lo straripante Papagiannis. Non bastano gli eroismi di David Lighty, ultimo a issare bandiera bianca (13) a una squadra che si arena su un risicato 5/20 dall'arco e priva di una reale stella offensiva cui affidarsi nel momento del maggior bisogno. Ancora rivedibile il neo-acquisto Derrick Walton, fermo a 5 punti con 2/7 al tiro alla sua seconda uscita della stagione.

Panathinaikos : Sant-Roos 7, Nedovic 33, Kalaitzakis 2, Mitoglou 11, Papagiannis 18; Mack 7, Bochoridis 2, Auguste 4, Kaselakis, White 2. N.e.: Foster, Bentil. All.: Charalampidis.

: Sant-Roos 7, Nedovic 33, Kalaitzakis 2, Mitoglou 11, Papagiannis 18; Mack 7, Bochoridis 2, Auguste 4, Kaselakis, White 2. N.e.: Foster, Bentil. All.: Charalampidis. Asvel: Cole 15, Diot 4, Lighty 13, Yabusele 7, Fall 10; Freeman 5, Kahudi 3, Lacombe, Walton 5, Bako 9. N.e.: Hayes, Strazel. All.: Parker.

