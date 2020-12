CSKA Mosca – Zenit San Pietroburgo 83-65

A cura di Davide Fumagalli. Impressionante la marcia del CSKA Mosca che, in versione carro armato, supera 83-65 lo Zenit nel derby russo del Round 15 e arriva a 10 vittorie consecutive (record per l'Eurolega con questo formato), conservando la vetta della classifica con un bilancio di 12-3. La squadra di Itoudis spacca in due il confronto a cavallo dei due quarti centrali e poi, una volta avanti in doppia cifra, resta sempre in controllo toccando anche il +23 nei minuti conclusivi: altra prova da MVP di Mike James che chiude con 20 punti, 7 rimbalzi, 6 assist e 4 recuperi, bene anche Hilliard, 13 punti tutti in avvio, e Milutinov, dominante con 13 punti e altrettanti rimbalzi (32 a 23 il saldo a rimbalzo a favore dei moscoviti). Per lo Zenit di Xavi Pascual è la seconda sconfitta di fila in trasferta dopo quella di Madrid, la quinta stagionale a fronte di 8 successi: i biancoblu di San Pietroburgo non sfigurano troppo, però al momento il CSKA è più lungo e più talentuoso per pretendere un confronto equilibrato. Ci sono 14 punti per Pangos e 12 a testa di Poythress e Rivers, deludono Baron e Hollins, 5 e 0 punti rispettivamente.

Eurolega La scalata alla grandezza: Barcellona è due anni avanti a Milano 12/12/2020 A 11:28

Mike James senza limiti: segna una tripla da lontanissimo

Fin dall'inizio si capisce la piega del match, Hilliard segna 11 punti nel primo periodo e firma l'immediato +8 CSKA sul 15-7, lo Zenit torna a -4 preso per mano da Pangos e Poythress, e alla prima pausa è 24-17 per i padroni di casa grazie alla tripla di Clyburn. Il secondo quarto vede gli ospiti avvicinarsi sensibilmente grazie a KC Rivers, che segna 7 punti in fila, e a Poythress, che piazza una tonante schiacciata per il -1 (29-28); lì però arriva la replica del CSKA con le bombe di Clyburn ancora e Kurbanov, poi a suon di liberi la squadra di Itoudis raggiunge il +11 e Mike James infila dall'arco la freccia a fil di sirena per il 45-31 con cui si torna negli spogliatoi.

Terrificante Poythress con due schiacciate da Top 10

La ripresa si apre con una bella risposta dello Zenit che, coi soliti Rivers e Pangos, accorcia il divario fino al -7 sul 49-42. La rimonta però non va oltre, il CSKA risponde con Shengelia e le triple di Voigtmann e Clyburn, ed è di nuovo +17 sul 61-44, che diventa 66-49 al 30'. La gara è praticamente in archivio, nel quarto periodo Kurbanov fa +20 su un grande assist di James e poi, dopo il momentaneo -15 siglato da Zubkov, il CSKA sigilla il discorso con un gran finale di Milutinov, devastante in area e a rimbalzo. Le squadre torneranno in campo all'inizio della prossima settimana per il Round 16, l'ultimo prima di Natale: martedì 22 dicembre lo Zenit ospietrà la Stella Rossa (ore 18) mentre il CSKA giocherà a Villeurbane con l'ASVEL (ore 20.45).

CSKA : Khomenko ne, James 20, Hilliard 13, Ukhov, Antonov, Strelnieks 3, Voigtmann 6, Clyburn 11, Shengelia 10, Lopatin ne, Milutinov 13, Kurbanov 7. All. Itoudis.

: Khomenko ne, James 20, Hilliard 13, Ukhov, Antonov, Strelnieks 3, Voigtmann 6, Clyburn 11, Shengelia 10, Lopatin ne, Milutinov 13, Kurbanov 7. All. Itoudis. Zenit: Rivers 12, Pangos 14, Fridzon, Hollins, Thomas 11, Baron 7, Pushkov ne, Trushkin, Zubkov 5, Poythress 12, Ponitka 2, Gudaitis 2. All. Pascual.

Highlights: CSKA-Zenit 83-65

* * *

Stella Rossa MTS Belgrado – Valencia Basket 76-73

Di Marco Arcari. Dopo 5 k.o. consecutivi, la Stella Rossa di Belgrado ritrova il successo, superando con autorità (e un Jordan Loyd inarrestabile nel 2° tempo) il Valencia. Louis Labeyrie è subito go-to-guy dell’attacco ospite, segnando ben 7 dei primi 9 punti del Valencia. La coppia Loyd-Walden ci mette invece un po’ a carburare, ma quando lo fa è sempre uno spettacolo, oltre che un rebus per qualsiasi difesa (10-9 al 5’). La Stella Rossa sembra aver preso il controllo del parquet, eppure l’ingresso di Klemen Prepelic ridà smalto all’attacco ospite e fissa sul 20-22 il tabellone a fine 1° quarto. La squadra di Sasa Obradovic costruisce piccoli break consecutivi (prima 4-0, poi 9-0), grazie alle invenzioni di Loyd e al gran lavoro dei lunghi vicino al ferro avversario, volando sul 33-24 al 25’ di gioco. Valencia soffre molto in difesa e trova punti praticamente solo da un Prepelic (8 sui 14 di squadra nel 2° quarto) in stato di grazia, chiudendo sul -9 il 1° tempo (45-36).

Derrick Williams è sempre e comunque sinonimo di alley-oop!

Bojan Dubljevic si sblocca incredibilmente solo dopo 22’ di gara, mentre Labeyrie e Prepelic continuano a fare la differenza, riportando a stretto contatto gli ospiti (50-44) a metà 3° quarto. Jhonny O’Bryant è l’unico giocatore biancorosso che riesce a impensierire la difesa valenciana ma non può impedire il concretizzarsi della rimonta ospite. Mike Tobey ne piazza 7 consecutivi, ma è del solito Labeyrie la tripla che rimette tutto in perfetta parità (57-57) al 30’. La Stella Rossa ritrova la mira da oltre l’arco (dopo l’1/8 della frazione precedente), ma Josep Puerto sale in cattedra e dà il nuovo vantaggio al Valencia (65-67) al 34’ di gioco. Loyd diventa assoluto protagonista, nonché unica bocca da fuoco casalinga, realizzando 9 degli ultimi 11 punti biancorossi. È però Dejan Davidovac a suggellare la vittoria della Stella Rossa, con un canestrone in arresto-e-tiro e due grandissime difese individuali. MVP Loyd (20 e 6 assist), ma molto bene anche O’Bryant (15). A coach Ponsarnau non bastano i 15 a testa del duo Labeyrie-Prepelic.

Belgrado : O’Bryant 15, Walden 8, Loyd 20, Uskokovic 2, Davidovac 8, Lazic 3, Reath 7, Radanov n.e., Simonovic 2, Jagodic-Kuridza 5, Simanic n.e., Kuzmic 6. All. Obradovic.

: O’Bryant 15, Walden 8, Loyd 20, Uskokovic 2, Davidovac 8, Lazic 3, Reath 7, Radanov n.e., Simonovic 2, Jagodic-Kuridza 5, Simanic n.e., Kuzmic 6. All. Obradovic. Valencia: Prepelic 15, Pradilla n.e., Puerto 5, Labeyrie 15, Van Rossom, Tobey 11, Kalinic 5, Dubljevic 5, Vives 5, San Emeterio 2, Williams 5, Hermannsson 5. All. Ponsarnau.

Highlights: Stella Rossa-Valencia 76-73

* * *

Bayern Monaco-TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz 77-66

Di Daniele Fantini. Il Bayern Monaco si tiene stretto il terzo posto (10-5) alle spalle delle due superpotenze CSKA Mosca e Barcellona regolando il Baskonia per una buona ventata d'ossigeno dopo la sconfitta sofferta contro lo Zenit nel primo match settimanale. Come prevedibile, la sfida tra due delle migliori difese del torneo si traduce in una partita fisica, intensa, maschia e a basso punteggio per larghi tratti, in cui prevale, alla fine, la consistenza e solidità di un Bayern capace ancora una volta di confermare i grandi progressi compiuti sotto la gestione di Andrea Trinchieri.

Jalen Reynolds si mette in tasca un meritatissimo premio di MVP grazie a una seratona da 21 punti (career-high) e 9 rimbalzi, in cui funge da punto di riferimento continuo per l'attacco biancorosso con le sue ricezioni in post-basso da cui può inventare dal palleggio e concludere con un semigancio destro diventato ormai di altissima fattura. Nel complesso, Baskonia soffre l'intero reparto lunghi avversario, con Leon Radosevic ottimo nel muoversi tra le linee (11 punti, 7 rimbalzi) e JaJuan Johnson a contribuire con fisicità e carattere. Sul perimetro, brillano invece Wade Baldwin (17 punti), sempre più padrone della squadra in una stagione da fioritura totale dopo le prime esperienze sottotono con l'Olympiacos, e Paul Zipser (13), mortifero con i suoi canestri e la capacità di aprire il campo in uscita dalla panchina.

Jalen Reynolds dà lezioni in post-basso: virata e schiacciata

Baskonia, che vede invece peggiorare il proprio record a 6-8, incassa il secondo stop consecutivo al termine di una serata giocata quasi sempre a inseguire, eccezion fatta per un breve momento iniziale in cui il Bayern litiga in maniera furiosa con i ferri dell'Audi Dome. Stritolata dalla difesa asfissiante di Trinchieri, la squadra di Ivanovic si spegne con percentuali misere dal campo (36% da due e 25% dall'arco), giocando una pallacanestro offensiva di scarsa qualità e accesa soltanto, in maniera quasi caotica e casuale, da fiammate individuali. Zoran Dragic è top-scorer con 13 punti (buon terzo periodo, protagonista nel contro-break che riporta i baschi fino a un illusorio -4), seguito dai 12 di un Alec Peters silente e dai 10 di un Rokas Gedraitis molto nervoso, così come ondivaga la regia di Pierria Henry (5 ounti, 1/9 al tiro nonostante i 10 assist), non supportato da un Luca Vildoza ancora in evidente ritardo fisico per vari problemi fisici. L'ultimo a issare bandiera bianca è il nostro Achille Polonara, autore di una doppia-doppia da 10 punti e 11 rimbalzi.

Bayern : Baldwin 17, Dedovic, Amaize, Johnson 6, Radosevic 11; Weiler-Babb 4, Seeley 3, Reynolds 21, Zipser 13, Sisko 2, Grant 0. N.e.: Flaccadori. All.: Trinchieri.

: Baldwin 17, Dedovic, Amaize, Johnson 6, Radosevic 11; Weiler-Babb 4, Seeley 3, Reynolds 21, Zipser 13, Sisko 2, Grant 0. N.e.: Flaccadori. All.: Trinchieri. Baskonia: Henry 5, Giedraitis 10, Sedekerskis 4, Polonara 10, Fall 6; Vildoza 4, Jekiri 2, Diop, Peters 12, Dragic 13, Kurucs. All.: Ivanovic.

Highlights: Bayern Monaco-Baskonia 77-66

* * *

Olympiacos – Real Madrid 82-86 d1ts

A cura di Davide Fumagalli. E' necessario un supplementare ma alla fine il Real Madrid la spunta al Pireo contro l'Olympiacos nel Round 15 e conquista la nona vittoria nelle ultime dieci gare, portando il proprio bilancio a 10-5 (partenza 1-4 per i blancos). La squadra di Pablo Laso centra appena il terzo successo in casa dei biancorossi di Atene, il primo dal 79-73 del 24 marzo 2017: protagonisti questa volta Laprovittola, 19 punti, 6 assist e i 4 liberi che hanno chiuso il discorso, Thompkins, 15 punti senza errori al tiro (6 su 6 dal campo), e Walter Tavares, dominatore con 13 punti, 10 rimbalzi e 5 stoppate; in doppia cifra anche Llull, 10 punti e la tripla del definitivo sorpasso nell'overtime. Per l'Olympiacos, privo di Printezis, arriva il terzo ko di fila, tutti con squadre spagnole, e il bilancio torna in parità, 7-7: non bastano le ottime prove di McKissic e Martin, 18 punti a testa, Sloukas aggiunge 11 punti e 5 assist ma fallisce il tiro del possibile successo allo scadere dei regolamentari e perde una palla sanguinosa coi suoi sul -1 a 14" dalla fine del match.

Tavares dispensa stoppate, il gigante respinge tutti

La sfida del Pireo inizia a ritmo controllato e con parecchi errori, e alla prima pausa è parità sul 12-12. Nel secondo periodo l'Olympiacos cambia marcia, 8-0 con Harrison e Ellis, e vantaggio 27-19! Il Real Madrid non ci sta, replica con la stessa moneta, break di 12-3 con le bombe di Fernandez e Llull, e vantaggio merengue 31-30 all'intervallo. La squadra di Pablo Laso inizia forte la ripresa e allunga sul 37-30 con Causeur ma l'Olympiacos, pur senza Sloukas (3 falli), viene preso per mano dalla leggenda Spanoulis che, a suon di assist per Martin, firma la rimonta e poi l'allungo fin sul 48-41, che diventa 51-43 con una bomba di Jean-Charles. Anche questa volta il Madrid non si fa impressionare, Laso pesca dalla panchina Carroll e quest'ultimo, insieme a Thompkins e a Laprovittola, propiziano un parziale di 17-2 a suon di triple che manda il Real avanti 60-53.

McKissic come Houdini, magia contro Tavares

Da lì il confronto si fa serrato, McKissic e Sloukas rispondono a Llull e Carroll, ma il Real è sempre davanti e con Tavares fa 69-63. Sembra finita ma Sloukas segna dall'arco e poi mette i liberi della parità sul 69-69. Negli ultimi secondi il Madrid perde palla, l'Oly ha quindi il tiro per vincere ma Sloukas sbaglia la tripla dall'angolo e così si va al supplementare. Anche qui si va a fiammate, prima 76-71 Real, poi Hassan Martin segna 7 punti di fila e fa 81-79 per i greci. Gli ospiti però non ci stanno, Thompkins e Lull segnano da fuori per l'82-81 e successivamente Martin e Sloukas perdono un pallone pesantissimo a 14" dalla fine. A sigillare il successo del Madrid ci pensa infine Laprovittola con 4 liberi di fila a bersaglio.

Tavares e Garuba sono un muro difensivo per il Real

Nel prossimo turno, il Round 16 pre natalizio, il Real Madrid ospiterà l'Alba Berlino (martedì 22 dicembre alle 21), mentre l'Olympiacos avrà la trasferta ad Istanbul contro un Fenerbahce in crisi nera (mercoledì 23 alle 18.45).

Olympiacos : Harrison 6, Charalampopoulos ne, Larentzakis ne, Spanoulis 5, Sloukas 10, Martin 18, Vezenkov 7, Papanikolaou 3, Jean-Charles 7, Jenkins, Ellis 7, McKissic 18. All. Bartzokas.

: Harrison 6, Charalampopoulos ne, Larentzakis ne, Spanoulis 5, Sloukas 10, Martin 18, Vezenkov 7, Papanikolaou 3, Jean-Charles 7, Jenkins, Ellis 7, McKissic 18. All. Bartzokas. Real Madrid: Causeur 5, Randolph 4, Fernandez 3, Abalde 4, Laprovittola 19, Deck 2, Garuba 1, Carroll 8, Tavares 13, Llull 10, Thompkins 15, Taylor 2. All. Laso.

Highlights: Olympiacos-Real Madrid 82-86 d1ts

* * *

LDLC ASVEL Villeurbanne – Khimki Mosca 90-84

Di Marco Arcari. Non conosce fine la crisi del Khimki Mosca, che cade anche all’Astroballe contro l’ASVEL Villeurbanne, dopo essere stato avanti per 25' (e anche di 14 lunghezze) e incappa così nel 6° k.o. consecutivo. Devin Booker inizia la sfida con 7 punti in meno di 2’, ma il primo strappo è frutto del parziale (0-6) costruito interamente dall’asse Shved-Zaytsev (11-16 al 6’). La difesa moscovita lascia, come sempre, a desiderare, ma l’ASVEL ne approfitta solo in parte, specie a causa dell’1/7 da oltre l’arco. Shved si conferma invece fenomeno assoluto e piazza la triplona del 20-29 a fine frazione. Booker e Shved continuano a essere ingiocabili per la difesa di casa e al 14’ è già fuga importante per il Khimki (25-39). Moustapha Fall decide di caricarsi sulle spalle tutto l’attacco della squadra di coach Parker e risulta fenomenale nel ricucire un po’ le distanze (43-51) a metà gara.

Spettacolare alley-oop tra Shved e Booker contro l'Asvel

Guerschon Yabusele inaugura la ripresa come aveva iniziato il match, ossia con gran canestri in rapida successione, ma stavolta trova l’aiuto di David Lighty e così in soli 2 minuti e mezzo l’ASVEL ritorna a stretto contatto degli ospiti (52-55). Il Khimki incassa passivamente le penetrazioni di Lighty e lo show balistico di Yabusele (3 triple nel 3° quarto). Solamente Booker e un incredibile gioco da 3 punti di Vyacheslav Zaytsev – ottimo fino a quel punto – tengono a galla la squadra di coach Kurtinaitis (72-70) a fine frazione. I 5 falli di Jordan Mickey costringono Booker agli straordinari, che valgono il career-high in EuroLega (26 punti). Norris Cole (8 nel quarto) e Charles Kahudi emergono però negli ultimi 4’, lanciando così i padroni di casa al 2° successo consecutivo (5° stagionale). MVP condiviso tra Yabusele (20 e 5 rimbalzi) e Lighty (14, 5 rimbalzi e altrettanti assist), mentre Cole chiude con 19.

Yabusele decolla e cancella Jerebko con una grandissima stoppata

Asvel : Freeman 5, Kahudi 5, Lacombe 3, Diot 3, Lomazs n.e., Fall 16, Noua 5, Hayes, Bako n.e., Lighty 14, Yabusele 20, Cole 19. All. Parker.

: Freeman 5, Kahudi 5, Lacombe 3, Diot 3, Lomazs n.e., Fall 16, Noua 5, Hayes, Bako n.e., Lighty 14, Yabusele 20, Cole 19. All. Parker. Khimki: Shved 14, McCollum 3, Timma 9, Karasev 3, Zaytsev 9, Vialtsev n.e., Odinokov n.e., Jovic 3, Booker 26, Jerebko 10, Bertans, Mickey 7. All. Kurtinaitis.

Highlights: Asvel Villeurbanne-Khimki 90-84

* * *

FC Barcellona-Maccabi PlayTika Tel Aviv 67-68

Di Daniele Fantini. Dopo aver incassato 7 sconfitte con 4 o meno punti di scarto in questa prima metà amarissima di stagione, il Maccabi Tel Aviv trova una piccola rivincita espugnando il Palau Blaugrana di Barcellona con una meravigliosa giocata a una manciata di secondi dalla sirena sull'asse Wilbekin-Hunter. È la terza vittoria nelle ultime quattro gare per la squadra di coach Sfairopoulos, buona per muovere la classifica e rigettarsi nella mischia delle aspiranti a uno degli ultimi posti-playoff, ma il sorriso è a sola mezza bocca, perché proprio quell'ultima azione risulta fatale allo stesso Wilbekin, costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare sofferto nel tentativo di divincolarsi dalla strettissima marcatura di Higgins per alzare quel pallone meraviglioso per Hunter.

Wilbekin alza per la schiacciata di Hunter: il Maccabi vince a Barcellona in volata

Nonostante una percentuale irrisoria dall'arco (3/20), il Maccabi vince con intensità e durezza difensiva, pescando una gran serata di Dragan Bender (15 punti, career-high in soli 20 minuti per problemi di falli), qualche spingardata di Tyler Dorsey (14) ed Elijah Bryant (10) e una prova solida nel verniciato di Othello Hunter (10 punti, 5 rimbalzi, 3 stoppate), bravo nell'esporre le difficoltà della smembrata front-line avversaria.

Già, perché il Barcellona (11-4), alla seconda sconfitta interna nelle ultime tre gare e ora costretto a cedere il primato in classifica all'arrembante CSKA Mosca, soffre in maniera pesante l'assenza dell'infortunato Brandon Davies (polpaccio), del lungodegente Vitor Claver e dei gravi problemi di falli raccolti in una manciata di minuti da Pierre Oriola (quattro penalità in soli 10' di gioco). Jasikevicius è costretto ad affidarsi per larghi tratti della gara a Roland Smits e Artem Pustovyi (peraltro commovente con 8 punti, suo massimo in carriera), ma il panchinamento ormai cronico di Thomas Heurtel, in chiara rottura con il tecnico e la società, accorcia le rotazioni anche sul perimetro togliendo ai blaugrana uno dei migliori artisti sul pick'n'roll del continente. Non basta, allora, il grande sforzo dei pretoriani: Cory Higgins (16 punti) è il più continuo su entrambi i lati del campo, Kyle Kuric ne aggiunge 12 dalla panchina sbagliando, però, almeno tre conclusioni comode con spazio nel momento decisivo, Nikola Mirotic (12 punti, 10 rimbalzi) appassisce con il trascorrere dei minuti dopo una grande partenza, e Nick Calathes (11 punti, 4 assist) non ha al suo fianco le opzioni e la potenza di fuoco necessaria per condurre l'attacco al meglio.

Barcellona : Calathes 11, Higgins 16, Abrines 3, Mirotic 12, Pustovyi 8; Hanga, Bolmaro, Smits 5, Oriola, Martinez, Kuric 12. N.e.: Heurtel. All.: Jasikevicius.

: Calathes 11, Higgins 16, Abrines 3, Mirotic 12, Pustovyi 8; Hanga, Bolmaro, Smits 5, Oriola, Martinez, Kuric 12. N.e.: Heurtel. All.: Jasikevicius. Maccabi: Wilbekin 7, Bryant 10, Caloiaro 4, Bender 15, Hunter 10; Jones 2, Casspi 2, Dorsey 14, Dibartolomeo 2, Blayzer, Zizic 2, Zoosman. All.: Sfairopoulos.

Highlights: Barcellona-Maccabi Tel Aviv 67-68

* * *

Riguarda CSKA-Zenit in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket CSKA Mosca - Zenit San Pietroburgo Eurolega | 15a giornata 02:07:56 Replica

* * *

Riguarda Stella Rossa – Valencia in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Stella Rossa - Valencia Eurolega | 15a giornata 02:10:03 Replica

* * *

Riguarda Bayern-Baskonia in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Bayern Monaco - TD Systems Baskonia Eurolega | 15a giornata 02:20:01 Replica

* * *

Riguarda Olympiacos-Real Madrid in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Olympiacos - Real Madrid Eurolega | 15a giornata 02:25:52 Replica

* * *

Riguarda ASVEL-Khimki in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket ASVEL - Khimki Eurolega | 15a giornata 02:18:00 Replica

* * *

Riguarda Barcellona-Maccabi in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Barcellona - Maccabi Tel Aviv Eurolega | 15a giornata 02:17:55 Replica

Eurolega James stellare, il CSKA batte il Khimki! Ok Bayern e Zalgiris 11/12/2020 A 21:31