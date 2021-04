Zenit San Pietroburgo - Barcellona 70-78

Barcellona che vince 78-70 gara 3 contro lo Zenit San Pietroburgo alla Sibur Arena e si riprende il fattore campo dopo l'1-1 delle prime due gare al PalauBlaugrana. La squadra di Sarunas Jasikevicius, che ha fatto enorme fatica nei primi due match e ha visto pericolosi spettri, nella prima delle due partite in Russia si impone con autorità e ha la meglio su uno Zenit comunque duro a morire e coriaceo fino in fondo. I catalani si portano sul 2-1 nella serie e venerdì alle 19 avranno il primo match point per staccare il pass che vale la Barça pecca nelle palle perse, 15, ma vince la lotta a rimbalzo, 30 a 23, e tira molto bene dall'arco, 8 su 14: l'MVP è assolutamente Brandon Davies, 22 punti e 8 rimbalzi, bene anche Kuric, 13, e Higgins, 16, mentre Nikola Mirotic aggiunge 11 punti e Nick Calathes firma 7 punti e 6 assist. Viceversa nella squadra di Xavi Pascual, costretta a fare i conti con rotazioni ristrette e problemi di falli coi lunghi, ha 19 punti da Baron, 14 da Poythress, 10 con 9 rimbalzi e 4 assist di Will Thomas mentre Pangos, dominatore delle prime due sfide, viene ben imbrigliato dalla difesa avversaria e si ferma a 10 punti con 6 assist ma anche 6 perse e 3 su 9 al tiro. Colpo esterno delche vincecontro loalla Sibur Arena e si riprende il fattore campo dopo l'1-1 delle prime due gare al PalauBlaugrana. La squadra di, che ha fatto enorme fatica nei primi due match e ha visto pericolosi spettri, nella prima delle due partite in Russia si impone con autorità e ha la meglio su uno Zenit comunque duro a morire e coriaceo fino in fondo. I catalani si portano sul 2-1 nella serie eavranno il primo match point per staccare il pass che vale la Final Four di Colonia . Ilpecca nelle palle perse, 15, ma vince la lotta a rimbalzo, 30 a 23, e tira molto bene dall'arco, 8 su 14: l'MVP è assolutamente, 22 punti e 8 rimbalzi, bene anche, 13, e, 16, mentreaggiunge 11 punti efirma 7 punti e 6 assist. Viceversa nella squadra di, costretta a fare i conti con rotazioni ristrette e problemi di falli coi lunghi, ha 19 punti da, 14 da, 10 con 9 rimbalzi e 4 assist dimentre, dominatore delle prime due sfide, viene ben imbrigliato dalla difesa avversaria e si ferma a 10 punti con 6 assist ma anche 6 perse e 3 su 9 al tiro.

Davies manda in tilt Zubkov e gli schiaccia in testa

La partita è equilibrata e a punteggio basso, sulla falsariga delle due sfide di Barcellona: alla fine del primo periodo è 16-16, griffato da una bomba di Kuric, poi nel secondo quarto lo Zenit scappa fino a +7 sul 28-21 con le giocate di Baron, Poythress e Rivers. I blaugrana rispondono con Higgins e soprattutto con un devastante Davies, tornano davanti e all'intervallo conducono 34-33 per una tripla di Calthes.

Pangos con l'assist per far decollare Poythress

Nella ripresa i soliti Davies e Calathes propiziano il +6 sul 43-37, lo Zenit fatica a rispondere anche per l'ottima difesa contro Pangos, e così gli ospiti allungano fino al +10 sul 52-42 grazie ad un paio di canestri di Kuric e ad un guizzo di Mirotic, tutt'altro che in partita. Sembra l'allungo giusto ma lo Zenit si aggrappa a Billy Baron, la guardia firma il -4 del 30' (51-55), e poi mette la bomba del -1 in avvio di ultimo quarto. I russi ci credono, anche per il quarto fallo di Davies, ma il Barcellona risponde al meglio con Mirotic e due liberi di Gasol, poi ancora Mirotic segna con anche il quinto fallo di Poythress, e così i catalani vanno a +8 sul 66-58.

Poythress inchioda a due mani in testa a Pau Gasol

Lo Zenit è con le spalle al muro, torna un paio di volte vicino grazie a Baron, a Thomas e a due canestri in fila di un Pangos fuori partita, ma non va mai oltre il -4 (66-70), e così il Barcellona sigilla il risultato tornando a +8 con due canestri dell'MVP Brandon Davies, totalmente immarcabile. Alla sirena conclusiva è 78-70 per la formazione di Sarunas Jasikevicius che fra 48 ore avrà la prima chance per volare alla Final Four di Colonia.

Spettacolare alley-oop sull'asse Calathes-Davies

Zenit : Rivers 8, Zakharov, Pangos 10, Fridzon ne, Hollins 1, Thomas 10, Baron 19, Khvostov, Pushkov, Zubkov, Poythress 14, Black 8. All. Pascual.

: Rivers 8, Zakharov, Pangos 10, Fridzon ne, Hollins 1, Thomas 10, Baron 19, Khvostov, Pushkov, Zubkov, Poythress 14, Black 8. All. Pascual. Barcellona: Davies 22, Hanga 6, Bolmaro, Smits, Gasol 2, Oriola, Abrines 1, Higgins 16, Martinez, Kuric 13, Mirotic 11, Calathes 7. All. Jasikevicius.

Highlights: Zenit-Barcellona 70-78

* * *

Fenerbahçe Beko - CSKA Mosca 68-85

Missione compiuta per il CSKA Mosca che vince anche gara 3 ad Istanbul contro il Fenerbahce, si impone 85-68, chiude la serie 3-0 ed è la prima squadra a conquistare il pass per la Final Four di Eurolega a Colonia. Un risultato quasi inaspettato per la formazione di Dimitris Itoudis, colpita durante la stagione da diversi infortuni, su tutti quello a Milutinov, e poi costretta ad incassare l'addio di Mike James: nonostante questo i russi, di fatto campioni in carica (vincitori a Vitoria nel 2019), riescono a conquistare la 20esima Final Four, 9 di fila e 6 sotto la guida dell'allenatore greco. In gara 3 l'MVP assoluto è Will Clyburn autore di 34 punti con 38 di PIR, entrambi massimi in carriera; bene anche il danese Lundberg, 22 punti, e Voigtmann, 11, mentre Daniel Hackett chiude con 3 punti in 27'. Per il Fenerbahce, ancora senza coach Kokoskov, fermato dal Covid, non basta una partenza a razzo sul 12-0 e il rientro di Jan Vesely, che però perde la testa a inizio secondo tempo e si fa espellere: alla fine c'è poco oltre i 22 punti di De Colo e i 10 di Guduric. Si ferma dunque qui la stagione dei turchi del general manager Maurizio Gherardini, protagonisti di una grande rimonta per arrivare ai playoff ma sfortunati ad essere colpiti dal Covid proprio alla vigilia della serie col CSKA che ha costretto la squadra a presentarsi molto rimaneggiata per le prime due gare a Mosca, comunque lottate praticamente alla pari.

A breve il report completo...

Fenerbahçe : Brown 2, Guduric 10, Mamhmotoglou 7, O'Quinn 4, Biberovic 7, De Colo 22, Pierre 6, Barthel, Vesely 8, Sipahi, Eddie, Duverioglu 2. All. Erdem Can (Kokoskov assente).

: Brown 2, Guduric 10, Mamhmotoglou 7, O'Quinn 4, Biberovic 7, De Colo 22, Pierre 6, Barthel, Vesely 8, Sipahi, Eddie, Duverioglu 2. All. Erdem Can (Kokoskov assente). CSKA: Lundberg 22, Khomenko ne, Hilliard 7, Ukhov, Hackett 3, Antonov, Strelnieks, Voigtmann 11, Clyburn 34, Shengelia 6, Kurbanov 2, Eric. All. Itoudis.

* * *

* * *

* * *

