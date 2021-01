Il club russo parla di un incidente nello spogliatoio dopo la gara persa in casa col Fenerbahce venerdì scorso e tocca l'argomento riguardante la partenza del giocatore per tornare negli Stati Uniti e partecipare ai funerali del nonno. Ufficialmente non ci sono dettagli mentre i media di tutta Europa si sono lanciati in varie ipotesi: c'è chi ha parlato di una rissa in allenamento con Toko Shengelia, subito smentita in maniera colorita su Twitter dallo stesso James, e chi come in Grecia ha parlato di una lite importante tra il giocatore e la dirigenza per non aver ottenuto il permesso di rientrare negli USA per il funerale, un no motivato dal fatto che con la questione Covid e la quarantena James avrebbe perso 3-4 settimane di partite.