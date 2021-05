CSKA Mosca - Anadolu Efes 86-89

L'Anadolu Efes, pur col brivido, batte 89-86 il CSKA Mosca e vola in finale di Eurolega alla Lanxess Arena di Colonia. I turchi si prendono la rivincita del ko nell'atto conclusivo di Vitoria-Gasteiz 2019 e si giocheranno di nuovo il match con in palio il titolo, pur avendo tremato seriamente per aver sprecato malamente un margine di 21 punti (64-43). L'Efes ha 25 punti dall'MVP stagionale Micic, 19 con 8 rimbalzi di un dominante Sanli, 15 di Beaubois e 11 di un Larkin che mostra più luci che ombre. Viceversa il CSKA, alla 20esima Final Four della propria storia e di fatto campione in carica, parte male ed è costretto ad una lunga rincorsa che però non viene completata, anche per un brutto 7 su 25 dall'arco. Spicca la prova di Clyburn, 26 punti con 9 su 9 da due ma 1 su 6 dall'arco, compreso l'errore per il potenziale sorpasso nel finale thrilling; sontuoso Daniel Hackett, 17 punti, bene anche Lundberg, 15, protagonista della rimonta, mentre "stecca" Shengelia, negativo nonostante i 10 punti e 7 rimbalzi.

A breve il report completo...

CSKA : Lundberg 15, Bolomboy ne, Hilliard, Ukhov 8, Hackett 17, Antonov, Strelnieks 2, Voigtmann 6, Clyburn 26, Shengelia 10, Kurbanov 2, Eric. All. Itoudis.

: Lundberg 15, Bolomboy ne, Hilliard, Ukhov 8, Hackett 17, Antonov, Strelnieks 2, Voigtmann 6, Clyburn 26, Shengelia 10, Kurbanov 2, Eric. All. Itoudis. Anadolu Efes: Larkin 11, Beaubois 15, Singleton 1, Balbay ne, Sanli 19, Moerman 6, Tuncer ne, Pleiss ne, Micic 25, Anderson 2, Dunston, Simon 10. All. Ataman.

