Fenerbahçe Beko - Khimki 83-71

A cura di Davide Fumagalli. Secondo successo in fila, quarto della stagione per il Fenerbahce che supera 83-71 il Khimki nel Round 7 di Eurolega e prova a dare un po' di continuità al suo cammino. Pur con l'assenza di Barthel e l'infortunio di De Colo dopo appena 3', la squadra di Igor Kokoskov resta sempre al comando del match e nel finale la spunta grazie alle giocate di Jarell Eddie, 16 punti con 4 su 6 da tre (ha messo gli 8 dell'allungo decisivo), e dell'ex sassarese Dyshawn Pierre, 16 in 20' di pura sostanza; l'Mvp è però Lorenzo Brown, magistrale con 11 punti, 8 assist e 4 recuperi per un complessivo 20 di PIR. Per il Khimki la trasferta in casa del Fenerbahce resta tabù perchè arriva la settima sconfitta in altrettante gare: al netto delle assenze di Booker e Jovic, la squadra di Kurtinaitis ha 19 punti di Mickey e 12 di Jerebko mentre streccano malamente sia Shved, 10 punti con 9 assist ma anche 3 su 12 al tiro e 6 perse (19 totali di squadra), sia Errick McCollum, 0 punti con 0 su 4 dal campo dopo la prova sontuosa nel successo sulla Stella Rossa.

Eurolega Vlado Micov brucia la sirena alla fine del secondo quarto 31 MINUTI FA

A Sassari se lo ricordano: che schiacciatona di Dyshawn Pierre

La gara inizia sui binari dell'equilibrio, il Fenerbahce perde dopo 3' la stella De Colo per infortunio, il Khimki scappa sul 18-13 grazie a Shved e Mickey, ma al 10' è 23-20 per i padroni di casa grazie all'apporto e le triple di Muhammad e Eddie, usciti dalla panchina. Nel secondo periodo si va a fiammate, i turchi si portano sul 28-20 grazie a Eddie e al buon impatto dell'ex sassarese Pierre, poi i russi rispondono e vanno avanti 33-31 con due triple di Jerebko, ma ancora il Fener fa la voce grossa e allunga sul 42-35 per l'intervallo in virtù ancora di Pierre e Mahmutoglou che segna in contropiede. Il copione si ripete nel terzo quarto, con la squadra di Kokoskov che va a +9 e il Khimki che ricuce fino al -2 con una sorprendente giocata da 4 punti di Shved (53-51). Lì il Fener "strappa" di nuovo con Pierre e Vesely, poi è Eddie a segnare di tabella allo scadere del terzo quarto per il 65-55, +10.

Magata di Shved, sbaglia il libero ma segna da tre

Nell'ultimo periodo i russi hanno un sussulto d'orgoglio e rimontano fino a -3 con Monroe e la tripla di Bertans del 70-67, poi però Ulanovas segna un gran canestro da centro da centro area e Jarell Eddie chiude la pratica con 8 punti filati, comprese le due triple dell'80-70 che fanno scattare i titoli di coda. Settimana prossima, nel Round 8, il Fenerbahce avrà un esame importante, la trasferta a Barcellona (giovedì 12 novembre alle 21), mentre il Khimki ospiterà l'Olimpia Milano, venerdì 12 alle ore 16.30.

Vesely si srotola e inchioda una gran schiacciata

Fenerbahçe : Hamilton ne, Brown 11, Westermann 3, Mahmutoglou 4, Biberovic ne, De Colo 2, Pierre 16, Vesely 4, Eddie 16, Muhammad 10, Duverioglu 11, Ulanovas 6. All. Kokoskov.

: Hamilton ne, Brown 11, Westermann 3, Mahmutoglou 4, Biberovic ne, De Colo 2, Pierre 16, Vesely 4, Eddie 16, Muhammad 10, Duverioglu 11, Ulanovas 6. All. Kokoskov. Khimki: Shved 10, McCollum, Timma 8, Karasev 5, Zaytsev, Monroe 11, Odinokov ne, Voronov ne, Jerebko 12, Bertans 6, Mickey 19. All. Kurtinaitis.

Highlights: Fenerbahce-Khimki 83-71

* * *

Zalgiris Kaunas - Real Madrid 90-93

A cura di Marco Arcari. Per avere ragione dello Zalgiris, al Real Madrid serve la miglior versione mai vista di Walter Tavares. Il centro chiude con una doppia-doppia da 22 punti e 12 rimbalzi, risultando fondamentale con 10 punti consecutivi in un finale punto a punto e molto tirato. Il pick&roll tra Facundo Campazzo e Walter Tavares produce fin da subito danni importanti per la difesa dei padroni di casa. Lo Zalgiris prova allora ad affidarsi al giocatore più in forma, finora, di tutta l’EuroLega, ovverosia Marius Grigonis, ma sono le triple di Thomas Walkup (2/2 in rapida successione) a lanciarlo sul punteggio di 11-10 al 4’ di gioco. Da lì, il Real trova un break di 0-8, prima dello show offensivo della coppia Campazzo-Carroll (per entrambi 11 punti nel 1° quarto): il play smazza assist a meraviglia, ma manda a bersaglio anche 3 bombe; la guardia attacca sistematicamente il ferro avversario, togliendo il tempo alla difesa con morbissimi floaters (24-32 al 10’). Augustine Rubit, già positivo nella frazione iniziale, diventa terminale praticamente unico dell’attacco di coach Schiller. È però la serie di turnovers degli ospiti, unita al parziale di 8-0 dei padroni di casa, a forzare la parità (34-34) al 14’. Parziale che si allunga fino al 13-0, complici i 5 consecutivi di Walkup (39-34) e tocca allora a Sergio Llull svegliare un irriconoscibile Real. Walkup continua a essere una macchina da triple (4/6 nella prima metà di gara, cui aggiunge anche 6 assist) e brucia anche la sirena per il 54-48 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Joffrey Lauvergne inizia la ripresa trovando canestri importanti, mentre dall’altra parte Anthony Randolph sbaglia 3 triple dall’angolo, tanto comode quanto ben costruite. Coach Laso è frustrato dall’incapacità della sua squadra di trovare punti veloci e di scardinare sistematicamente la difesa dei padroni di casa (64-53 al 24’). Lo Zalgiris tocca più volte il +11, massimo vantaggio casalingo fino a quel punto della sfida, finché la connection Campazzo-Tavares non ritorna a generare frutti. Coach Laso scommette forte, lasciando Tavares sul parquet nonostante i 3 falli già commessi, ma il centro lo ripaga con 10 punti e tantissimo lavoro a rimbalzo offensivo, permettendo così al Real di chiudere il 3° quarto sotto di sole 6 lunghezze (73-67). Le bombe (2/2) di Trey Thompkins consentono agli ospiti di rimettere tutto in parità (75-75) dopo 2’ dall’inizio del 4° quarto, costringendo coach Schiller al timeout. Nel momento di maggiore difficoltà, i padroni di casa realizzano un 7-0 che mina le ritrovate certezze dei Blancos e frutta l’82-78 a metà quarto. Il match si trasforma in un duello a distanza tra Walkup e Campazzo, ma è nuovamente Tavares a rimette avanti gli ospiti (86-87) a 70’’ dalla sirena. Il centro realizza 10 punti consecutivi, domina a rimbalzo offensivo e mette al sicuro il successo di un Real Madrid comunque discontinuo. Doppia-doppia per Campazzo (19 punti e 10 assist). Allo Zalgiris non bastano un Walkup vicino alla tripla-doppia (18 punti, 7 rimbalzi, 9 assist), i 17 di Grigonis e il 50% da 3 di squadra.

Tavares doma lo Zalgiris con una tremenda serie di schiacciate

Zalgiris : Walkup 18, Blazevic n.e., Lekavicius 6, Hayes 12, Jankunas, Lukosiunas n.e., Milaknis 12, Geben 3, Rubit 14, Vasturia 2, Grigonis 17, Lauvergne 6. All. Schiller.

: Walkup 18, Blazevic n.e., Lekavicius 6, Hayes 12, Jankunas, Lukosiunas n.e., Milaknis 12, Geben 3, Rubit 14, Vasturia 2, Grigonis 17, Lauvergne 6. All. Schiller. Real: Randolph 7, Abalde 10, Campazzo 19, Laprovittola 5, Reyes, Alocen n.e., Garuba, Carroll 13, Tavares 22, Llull 11, Thompkins 6, Taylor. All. Laso.

* * *

Bayern Monaco - Stella Rossa

A cura di Davide Fumagalli. Palla a due alle ore 20.30

* * *

Panathinaikos OPAP - CSKA Mosca

A cura di Marco Arcari. Palla a due alle ore 20.30

* * *

Ecco il remix di "I Feel Devotion", lo spot per la stagione 2020-21

Eurolega A scuola da Datome: canestro in turn-around con fallo 36 MINUTI FA