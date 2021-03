Zenit San Pietroburgo-Alba Berlino 87-71

Di Daniele Fantini. Dopo aver toccato il fondo, lo Zenit si rialza con la sua faccia migliore. Colpito a lungo da un'Alba capace di esprimere un gioco offensivo di grandissima qualità e fluidità con ottime percentuali dall'arco per due quarti abbondanti, lo Zenit sprofonda sul -11 (50-61) al metà del terzo periodo, sbandando come la scorsa settimana nella pesantissima sconfitta interna contro Valencia. Ma, quando si prospetta il peggio, dopo un time-out psicologico di coach Pascual e una tripla estemporanea di Kevin Pangos che restituisce ossigeno a una fiammella quasi spenta, la squadra russa piazza un parziale pazzesco di 37-10 negli ultimi quindici minuti e dilaga nel quarto periodo cavalcando verso una larga e comoda vittoria con annesso riposizionamento in classifica alle spalle dell'Olimpia Milano con un record di 16-10.

Nonostante le assenze di Arturas Gudaitis e KC Rivers, lo Zenit fa quadrato sui propri veterani, ritrovando nella seconda metà di gara quella durezza difensiva che ne ha caratterizzato, finora, la grande stagione. Kevin Pangos è decisivo per tenere a galla la squadra nei momenti più oscuri del primo tempo con una serie di triple magiche dal palleggio (19 punti, 7 assist), Will Thomas colpisce con la sua solita duttilità (15 punti, 6 rimbalzi, 4 recuperi), Mateusz Ponitka fornisce una dose enorme di agonismo e fisicità (14 punti, 6 assist) e Alex Poythress scuote a ripetizione il ferro (11 punti, 7 rimbalzi), rimpiazzando al meglio l'assenza del centro lituano. Dalla panchina si alza anche, per la prima volta in stagione, un Tarik Black tirato a lucido e pronto a portare il suo prezioso apporto, fisico, tecnico e carismatico (4 punti in 13'), e quando anche Austin Hollins (13) scalda la mano dopo tanti minuti gelidi, l'Alba non ha più armi per opporsi alla valanga.

L'Alba, che a sua volta scivola a 9-18 in classifica restando inchiodata al terzultimo posto, si ritrova definitivamente estromessa dalla corsa playoff, incapace di capitalizzare sul grosso margine costruito nei primi 25 minuti di gara: quando i palloni cominciano a pesare in maniera seria, emerge la grossa differenza di motivazioni, esperienza e solidità di due squadre che, finora, hanno seguito un percorso diametralmente opposto in stagione. Non bastano la serata all-around di Luke Sikma (18 punti, 6 rimbalzi ma anche 6 palle perse) e gli ottimi avvii di Ben Lammers (11 senza errori al tiro) e del nostro Simone Fontecchio (12 punti con 4 triple, 5 rimbalzi e 4 assist).

Zenit : Pangos 19, Hollins 13, Ponitka 14, Thomas 15, Poythress 11; Zakharov, Fridzon, Baron 6, Khvostov, Zubkov 5, Black 4. N.e.: Pushkov. All.: Pascual.

: Pangos 19, Hollins 13, Ponitka 14, Thomas 15, Poythress 11; Zakharov, Fridzon, Baron 6, Khvostov, Zubkov 5, Black 4. N.e.: Pushkov. All.: Pascual. Alba: Lo 10, Mattisseck 3, Fontecchio 12, Sikma 18, Lammers 11; Siva, Giffey 2, Delow, Eriksson 9, Schneider, Thiemann 6. N.e.: Nikic. All.: Aito.

Khimki Mosca – Real Madrid 78-77

Di Marco Arcari. E venne finalmente il giorno! Dopo 17 k.o. di fila, il Khimki Mosca rialza la testa e lo fa superando il Real Madrid. Il Real inizia sbagliando tanto in fase di costruzione (8 perse nel 1° quarto) e, pur dominando a rimbalzo offensivo, non riesce a prendere le redini del match. Il Khimki risponde infatti con le giocate della coppia Mickey-Shved (6 a testa nella frazione) e rimane a stretto contatto al 10’ (17-18). La squadra di coach Laso fatica incredibilmente a contenere le sfuriate degli esterni di casa (specie un infuocato Errick McCollum, da 10 nel 2° quarto) e non riesce nemmeno a trovare confidenza col tiro pesante (1/9 al 16’), scivolando così a -10 (40-30) e chiudendo sotto il 1° tempo (45-38).

Il Khimki apre la ripresa con qualche persa di troppo e sparando a salve da 3, mentre Nicolas Laprovittola è l’uomo della provvidenza per gli ospiti, realizzando le triple che accorciano le distanze (51-48 al 25’). È però un sontuoso Jaycee Carroll, con 3/4 da 3 nel 3° quarto, a rimettere tutto in parità (62-62). Il tiro pesante torna ad arridere ai padroni di casa, ma sono i piazzati dalla media e le giocate intelligentissime di un Jordan Mickey formato MVP (19, con 6 rimbalzi e 4 recuperi) a valere il colpaccio. 22 a testa per McCollum e Shved. Al Real non bastano Deck (15 e 7 rimbalzi) e l’11/25 da 3 di squadra, perché pesano come macigni i 23 turnovers.

Khimki : Shved 22, McCollum 22, Karasev 9, Zaytsev, Vialtsev 2, Monia, Sharapov n.e., Ponkrashov n.e., Voronov, Valiev 4, Mickey 19. All. Maltsev.

: Shved 22, McCollum 22, Karasev 9, Zaytsev, Vialtsev 2, Monia, Sharapov n.e., Ponkrashov n.e., Voronov, Valiev 4, Mickey 19. All. Maltsev. Real: Causeur 11, Abalde, Tyus 2, Laprovittola 12, Reyes 1, Vukcevic n.e., Alocen 3, Deck 15, Garuba 2, Carroll 15, Tavares 14, Taylor 2. All. Laso.

Anadolu Efes – Valencia 99-83

Di Davide Fumagalli. L'antipasto di playoff in scena ad Istanbul è dell'Anadolu Efes che supera 99-83 Valencia nel Round 27 grazie ad un secondo tempo superlativo. La squadra di Ataman centra la quinta vittoria di fila, sale a 16-10 di record e aggancia lo Zenit al quarto posto, soprattutto si conferma in un notevole stato di forma: i turchi, reduci dal netto successo nel derby col Fenerbahce, smazzano 23 assist e chiudono ben 18 triple segnate su 31 tentativi (58%). Il migliore è Sanli con 20 punti, brillano ovviamente Micic, 16, Simon, 14, Larkin con 15 punti e Beaubois con 19, questi ultimi con 5 triple a testa. Si ferma invece la striscia di tre successi di Valencia, ora a 14-13 di record ma sempre in corsa per la seconda fase: il top scorer è Dubljevic con 15 punti, seguono Williams e Prepelic con 13. Nel Round 28 gli iberici andranno a Tel Aviv contro il Maccabi, l'Efes giocherà in casa il big match col CSKA.

Il match vede iniziare meglio Valencia, a +10 sul 16-6 nel primo quarto, poi l'Efes rimonta, sorpassa sul 25-23 con una tripla di Sanli, e poi allunga grazie a 5 punti di Micic per il 46-40 dell'intervallo. Nella ripresa è Derrick Williams a tenere a contatto gli iberici (59-55), ma i padroni di casa scavano un solco col solito Sanli che schiaccia su assist di Simon e poi realizza da tre sulla sirena del terzo quarto per il +10, 68-58. Nel quarto periodo prende fuoco Beaubois, il francese mette 4 delle sue 5 triple e lancia l'Efes a +13 (86-73), poi è Larkin con altre due bombe a fare +21 (99-78) e ad archiviare la pratica, molto più complessa di quanto dica il punteggio.

Efes : Micic 16, Larkin 15, Simon 14, Singleton 7, Dunston, Beaubois 19, Sanli 20, Moerman 7, Anderson 1, Tuncer ne, Balbay ne, Pleiss ne. All. Ataman.

: Micic 16, Larkin 15, Simon 14, Singleton 7, Dunston, Beaubois 19, Sanli 20, Moerman 7, Anderson 1, Tuncer ne, Balbay ne, Pleiss ne. All. Ataman. Valencia: Van Rossom 8, Sastre 8, Kalinic 3, Williams 13, Dubljevic 15, Prepelic 13, Hermannsson 4, Tobey, Labeyrie 2, Marinkovic, Pradilla ne, Puerto 5. All. Ponsarnau.

Žalgiris Kaunas – ASVEL 85-75

Di Davide Fumagalli. Dopo sei vittorie di fila si ferma a Kaunas la striscia dell'Asvel, battuto 85-75 dallo Zalgiris nel Round 27 di Eurolega. I lituani di Martin Schiller centrano invece il settimo successo fra le mura amiche e si portano a 15-12 di record, al momento al nono posto ma abbondantemente in corsa per un posto nella griglia playoff: lo Zalgiris non brilla ma riesce ad uscire alla distanza e ad imporsi grazie soprattutto ad un Marius Grigonis formato MVP da 21 punti con 5 triple, ben assistito da Lauvergne, 18 punti, e da Walkup, 12. Per i francesi di TJ Parker un ko bruciante che li porta a 12-15, bilancio quasi impossibile per sognare ancora la post season: pesano le 17 palle perse, non bastano il 59% da due, i 17 punti di Yabusele e i 14 di Norris Cole. I prossimi impegni delle due squadre nel Round 28: Asvel-Fenerbahce e Zalgiris-Olimpia Milano.

Nel primo tempo è l'Asvel a farsi preferire, la squadra di TJ Parker chiude il primo periodo avanti, poi nel secondo quarto arriva anche a +7 sul 25-18 con una bomba di Noua. Lo Zalgiris non ci sta, chiude lo strappo con Grigonis e Lauvergne, e all'intervallo il tabellone dice 42-40 per gli ospiti. La gara si spezza a metà terzo quarto, i lituani trovano due bombe con Grigonis e Lauvergne per portarsi sul 61-55, poi Lekavicius anticipa la sirena del terzo quarto segnando in rovesciata il +10, 67-57. Nell'ultimo quarto l'inerzia resta allo Zalgiris, Grigonis si inventa un altro missile per il 76-62 e poi da lì la squadra di Schiller si limita a difendere il vantaggio in doppia cifra accumulato.

Zalgiris : Walkup 12, Lekavicius 6, Hayes 4, Jankunas 5, Lukosiunas, Geben 2, Rubit 7, Jokubaitis 10, Grigonis 21, Lauvergne 18. All. Schiller.

: Walkup 12, Lekavicius 6, Hayes 4, Jankunas 5, Lukosiunas, Geben 2, Rubit 7, Jokubaitis 10, Grigonis 21, Lauvergne 18. All. Schiller. Asvel: Kahudi 3, Lacombe, Fall 7, Ndjock, Noua 7, Bako 10, Lighty 12, Howard 3, Yabusele 17, Cole 14, Strazel 2. All. Parker.

