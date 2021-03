Panathinaikos OPAP – Maccabi Tel Aviv 81-63

Di Davide Fumagalli. Vittoria importante del Panathinaikos che supera nettamente il Maccabi Tel Aviv 81-63 nel Round 29 di Eurolega, un match tra due nobili della pallacanestro continentale che però sono abbondantemente fuori dalla zona playoff. I "greens" di Odded Kattash hanno in mano il match dall'inizio alla fine, si portano a 10-17 di record e interrompono una striscia di tre sconfitte: i padroni di casa si fanno preferire a rimbalzo, 39 a 31, smazzano ben 21 assist e chiudono con un ottimo 57% al tiro da due; sugli scudi il capitano Papapetrou, 20 punti con 4 triple, l'ex milanese White, 15 con 7 rimbalzi, mentre Hezonja e Mitoglou ne aggiungono 12 a testa. Quarto ko consecutivo in trasferta per il Maccabi a record aggiornato a 11-16 all'interno di una stagione davvero sotto le aspettative: coach Sfairopoulos ha un solo giocatore in doppia cifra, Scottie Wilbekin con 14 punti.

Hezonja cambia marcia e decolla per la schiacciatona

Ad OAKA la partita è segnata dalla gran partenza del Panathinaikos che, spinto dalle folate di Hezonja e White, si porta subito sull'11-3, poi ancora gli stessi due propiziano la figa fino a +18 sul 25-7! Nel secondo periodo il Maccabi trova più ritmo coi canestri di DiBartolomeo e Wilbekin, e grazie anche ad una buona difesa, ricuce fino a -11 (34-23). I padroni di casa però tornano in controllo, Mitoglou è molto ispirato ed è White a firmare il nuovo +16, che diventa 43-30 alla fine del primo tempo.

White vola e inchioda sull'alley-oop di Sant-Roos

Il terzo periodo è del Maccabi che, dopo aver toccato di nuovo il -16, risale con le bombe di Wilbekin, Dorsey e DiBartolomeo, e in un amen è a -5! Addirittura gli ospiti si trovano a -3 sul 58-55 col tap-in di Zizic sulla sirena del quarto. La rimonta però non va oltre, in avvio di ultimo periodo Hezonja, Papapetrou e Bentil firmano il +10 (65-55), poi sale in cattedra il capitano Papapetrou che segna 8 punti consecutivi e firma il +18 sul 77-59, prima della schiacciata del +20 di White (79-59) che fa scattare i titoli di coda del match.

Nel prossimo turno, Round 30, le due squadra avranno entrambe un impegno casalingo: il Panathinaikos ospiterà la Stella Rossa mentre la gara tra Maccabi e Asvel è stata rinviata a domenica 4 aprile.

Panathinaikos : Mack, Papagiannis 8, Bochoridis 5, Auguste ne, Papapetrou 20, Hezonja 12, Diplaros ne, Kaselakis, White 15, Mitoglou 12, Bentil 4, Sant-Roos 5. All. Kattash.

: Mack, Papagiannis 8, Bochoridis 5, Auguste ne, Papapetrou 20, Hezonja 12, Diplaros ne, Kaselakis, White 15, Mitoglou 12, Bentil 4, Sant-Roos 5. All. Kattash. Maccabi: Bryant 5, Wilbekin 14, Jones 6, Caloiaro 4, Hunter 1, Cohen 4, Casspi 2, Dorsey 9, DiBartolomeo 9, Blayzer, Bender, Zizic 9. All. Sfairopoulos.

ASVEL – Alba Berlino

Ore 20:45

Stella Rossa – Khimki 92-71

Stella Rossa : Hall 2, Walden 15, Loyd 22, Uskokovic 4, Davidovac 16, Lazic 8, Reath 6, Dobric 12, Simonovic 1, Jagodic-Kuridza, Kuzmic, Nnoko 6. All. Radonjic.

: Hall 2, Walden 15, Loyd 22, Uskokovic 4, Davidovac 16, Lazic 8, Reath 6, Dobric 12, Simonovic 1, Jagodic-Kuridza, Kuzmic, Nnoko 6. All. Radonjic. Khimki: McCollum 29, Karasev 8, Zaytsev 6, Vialtsev, Monia 2, Sharapov 2, Ponkrashov 3, Voronov, Valiev 4, Mickey 27. All. Maltsev.

Real Madrid – Barcellona

Ore 21:00

